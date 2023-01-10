Mide Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Miğde Mi, Mide Mi? Mide Doğru Yazılışı

Mide nasıl yazılır sorusu birçok kişi tarafından merak edilen konulardan birisidir. TDK'nın sıkça yapılan yanlışlar kısmında da yer almaktadır. Bu kelimenin doğru yazılışını ve cümle içerisinde örneklendirilmesini bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

MİDE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden en sık yapılan sorgulamalar arasında yer alır. ''MİDE'' olarak yazılmaktadır.

ÖRNEKLER

Mide rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırılmış.

Her gün mide ağrısı çekiyorum.

Mide bulantısının nedenini bilmiyorum.