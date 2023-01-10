Muhatap Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Muhattap Mı, Muhatap Mı? Muhatap Doğru Yazılışı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''Muhatap'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler muhatap nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı muhattap mı, muhatap mı?

MUHATAP NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''muhatap'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bir daha kesinlikle muhatap olmayacağım.

Onunla muhatap olmama konusunda hala kararlıyım.