Müşahede Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Müşahede Mi Müşahade Mi? Müşahede Doğru Yazılışı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de '' müşahede '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler müşahede nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır.

MÜŞAHEDE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı '' müşahede '' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bir süre daha müşahede altında tutulması gerekiyor.