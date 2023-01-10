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Giriş Tarihi: 10.1.2023 14:05 Son Güncelleme: 10.1.2023 14:05

Ne Yazık Ki Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Ne Yazık Mi Ne Yazıkki Mi, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Ne Yazık Ki Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Ne Yazık Mi Ne Yazıkki Mi, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’ne yazık ki nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre ne yazık ki birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre ne yazık ki kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''ne yazık ki'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, ne yazık ki nasıl yazılır? TDK'ye göre ne yazık ki birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

NE YAZIK Kİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''ne yazık ki'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Ne yazık ki yine kaybettik.

Ne yazık ki bu hafta da galibiyet göremedik.

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Ne Yazık Ki Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Ne Yazık Mi Ne Yazıkki Mi, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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