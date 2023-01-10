Ne Yazık Ki Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Ne Yazık Mi Ne Yazıkki Mi, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''ne yazık ki'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, ne yazık ki nasıl yazılır? TDK'ye göre ne yazık ki birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

NE YAZIK Kİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''ne yazık ki'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Ne yazık ki yine kaybettik.

Ne yazık ki bu hafta da galibiyet göremedik.