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Giriş Tarihi: 10.1.2023 14:38 Son Güncelleme: 10.1.2023 14:38

Öngörü Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Öngörü Mü Ön Görü Mü, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Öngörü Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Öngörü Mü Ön Görü Mü, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’öngörü nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre öngörü birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre öngörü kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''öngörü'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, öngörü nasıl yazılır? TDK'ye göre öngörü birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

ÖNGÖRÜ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''öngörü'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

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Öngörü Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Öngörü Mü Ön Görü Mü, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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