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Giriş Tarihi: 10.1.2023 14:51 Son Güncelleme: 10.1.2023 14:51

Operasyon Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Oparasyon Mu, Operasyon Mu? Operasyon Doğru Yazılışı

Operasyon Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Oparasyon Mu, Operasyon Mu? Operasyon Doğru Yazılışı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Operasyon nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, TDK’ye göre bu kelimenin doğru yazımı operasyon mu, oparasyon mu? İşte tüm ayrıntılar!

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''operasyon'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler operasyon nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı operasyon mu, oparasyon mu?

OPERASYON NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''operasyon'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

OPERASYON DOĞRU YAZILIŞI

Sabaha karşı yapılan operasyon ile suçlular yakalandı.

Bu operasyon öncesi çok dikkatli olmalıyız.

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Operasyon Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Oparasyon Mu, Operasyon Mu? Operasyon Doğru Yazılışı
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