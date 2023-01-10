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Giriş Tarihi: 10.1.2023 11:18 Son Güncelleme: 10.1.2023 11:18

Özveri Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Özveri Mi Öz Veri Mi, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Özveri Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Özveri Mi Öz Veri Mi, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’özveri nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre özveri birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre Özveri kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''özveri'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, özveri nasıl yazılır? TDK'ye göre özveri birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

ÖZVERİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''özveri'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Özverili çalışmaları sonucunda istediği notu aldı.

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Özveri Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Özveri Mi Öz Veri Mi, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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