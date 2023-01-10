Psikoloji Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Piskoloji Mi, Psikoloji Mi? Psikoloji Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Psikoloji nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile psikoloji kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

PSİKOLOJİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''psikoloji'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Üniversite sınavımda hedeflediğim puanı tutturup psikoloji okumak istiyorum.

Yaşanan olaylar hepimizin psikolojisini bozdu.

Bu olaylar

DOĞRU: Psikoloji

YANLIŞ: Piskoloji