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Giriş Tarihi: 10.1.2023 13:58 Son Güncelleme: 10.1.2023 13:58

Psikoloji Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Piskoloji Mi, Psikoloji Mi? Psikoloji Doğru Yazılışı

Psikoloji Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Piskoloji Mi, Psikoloji Mi? Psikoloji Doğru Yazılışı

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’Psikoloji nasıl yazılır’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, psikoloji nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK’ye göre piskoloji mi, psikoloji mi? İşte detaylar!

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Psikoloji nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile psikoloji kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

PSİKOLOJİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''psikoloji'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Üniversite sınavımda hedeflediğim puanı tutturup psikoloji okumak istiyorum.

Yaşanan olaylar hepimizin psikolojisini bozdu.

Bu olaylar

DOĞRU: Psikoloji

YANLIŞ: Piskoloji

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Psikoloji Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Piskoloji Mi, Psikoloji Mi? Psikoloji Doğru Yazılışı
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