Saklambaç Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Saklanbaç Mı, Saklambaç Mı? Saklambaç Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Saklambaç nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile saklambaç kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

SAKLAMBAÇ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''saklambaç'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Hep birlikte saklambaç oynamayı çok seviyorum.

Saklambaç oynamak için her sabah erkenden kalkıyorum.

DOĞRU: Saklambaç

YANLIŞ: Saklanbaç