Sandviç Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Göre Sandiviç Mi Sandviç Mi? Sandviç Doğru Yazılışı

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının sandiviç olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı sandviç olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de sandviç kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Ekmek arası sandviç fiyatı ne kadar? İçinde peynir ve domates olsun istiyorum.

YANLIŞ ÖRNEK: Yola çok erken çıkacağız kahvaltı hazırlamakla uğraşma sadece sandiviç yapsan olur.

DOĞRU ÖRNEK: Simitten bıktım artık soğuk sandviç yiyorum.

YANLIŞ ÖRNEK: Soğuk sandiviç konusunda çok yetenekliyim.