Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Satranç Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Santranç Mı, Satranç Mı? Satranç Doğru Yazılışı
Giriş Tarihi: 10.1.2023 11:30 Son Güncelleme: 10.1.2023 11:30

Satranç Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Santranç Mı, Satranç Mı? Satranç Doğru Yazılışı

Satranç Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Santranç Mı, Satranç Mı? Satranç Doğru Yazılışı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Satranç nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, TDK’ye göre bu kelimenin doğru yazımı satranç mı, santranç mı? İşte tüm ayrıntılar!

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''satranç '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler satranç nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı satranç mı, santranç mı?

SATRANÇ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''satranç '' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Satranç oynamayı çok seviyorum.

Akşam arkadaşlarım ile satranç oynayacağız.

Satranç turnuvasında şampiyon oldum.

ARKADAŞINA GÖNDER
Satranç Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Santranç Mı, Satranç Mı? Satranç Doğru Yazılışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA