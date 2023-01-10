Satranç Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Santranç Mı, Satranç Mı? Satranç Doğru Yazılışı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''satranç '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler satranç nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı satranç mı, santranç mı?

SATRANÇ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''satranç '' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Satranç oynamayı çok seviyorum.

Akşam arkadaşlarım ile satranç oynayacağız.

Satranç turnuvasında şampiyon oldum.