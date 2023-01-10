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Giriş Tarihi: 10.1.2023 14:06 Son Güncelleme: 10.1.2023 14:06

Stüdyo Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Sütüdyo Mu Stüdyo Mu? Stüdyo Doğru Yazılışı

Stüdyo Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Sütüdyo Mu Stüdyo Mu? Stüdyo Doğru Yazılışı

İmla kuralları iletişim açısından olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. TDK’nın rehber olduğu konularda vatandaşlar stüdyo nasıl yazılır, sütüdyo nasıl yazılır gibi soruları sıklıkla araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde hangi kelimenin nasıl yazıldığını bulabileceksiniz. İletişimin en önemli kurallarından biri de düzgün Türkçe kullanımıdır. İmla kuralları, -de (-da) ayrımı da bununla ilgilidir. Stüdyo mu sütüdyo mu?

Gerek öğrenciler gerekse eğitimciler hem yazarlar hem de bu konuyla içli dışlı olan vatandaşlar yazı yazarken, iletişim kurarken imla kurallarını araştırıyor. Bu noktada stüdyo nasıl yazılır, sütüdyo nasıl yazılır? sorularına cevap olarak hazırladığımız içeriğimizde örneklerle bu kelimenin doğru kullanımını niteledik.

Son dönemde WhatsApp, Instagram ve Twitter gibi sosyal platformlarda özellikle gençlerin imla kurallarına uymadığı net olarak göze çarpıyor.

TDK'YA GÖRE STÜDYO MU SÜTÜDYO MU?

DOĞRU KULLANIM: Canlı yayına hazırlanırken stüdyoda olanlara anlam veremedim.

YANLIŞ KULLANIM: 1+1 sütüdyo daire benim işimi görür hem kirası da ucuz olur.

DOĞRU KULLANIM: Bir stüdyo kurup hayalimdeki işi yapmak istiyorum, başarılı olacağımı da düşünüyorum.

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Stüdyo Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Sütüdyo Mu Stüdyo Mu? Stüdyo Doğru Yazılışı
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