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Giriş Tarihi: 10.1.2023 16:20 Son Güncelleme: 10.1.2023 16:20

Süveter Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Süveter Mi, Sueter Mi? Süveter Doğru Yazılışı

Süveter Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Süveter Mi, Sueter Mi? Süveter Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde bu konuyla ilgili her gün binlerce kelimenin sorgulatılması yapılmaktadır. Yazım kurallarına uymak ve yazım yanlışına düşmek istemeyen kişilerden bazıları ‘’süveter nasıl yazılır’’ sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, TDK’ye göre süveter mi, sueter mi olarak yazılır? İşte süveter doğru yazılışı!

Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar bölümünde yer alan ''süveter nasıl yazılır'' sorusunun cevabı merak edilmektedir. Tereddüte düşen ve süveter mi, sueter mi diye düşünen kişiler cümle içerisinde doğru ve yanlış yazımını buradan öğrenebilirler. Bunun yanı sıra daha birçok kelimenin doğru yazılışını sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz.

SÜVETER NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''süveter'' olarak yazılmaktadır. Günümüzde genellikle ''sueter'' olarak hatalı yazılır. Yalıtım anlamına gelmektedir.

ÖRNEKLER

Okula farklı renkte süveter giyerek gelmek yasaktır.

En sevdiğim süveterim maalesef yırtılmış.

Süveterim kirlendiği için başka bir kıyafet giymek zorunda kaldım.

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Süveter Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Süveter Mi, Sueter Mi? Süveter Doğru Yazılışı
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