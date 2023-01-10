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Giriş Tarihi: 10.1.2023 15:53 Son Güncelleme: 10.1.2023 15:54

Tezelden Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Tez Elden Mi Tezelden Mi, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Tezelden Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Tez Elden Mi Tezelden Mi, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada tezelden nasıl yazılır? TDK'ya göre tez elden mi tezelden mi sorusu da sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte tezelden kelimesinin doğru yazımı...

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının tez elden olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı tezelden olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de tezelden kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Hiç zaman kaybetme tezelden git dükkanını aç, işine başla.

YANLIŞ ÖRNEK: Ne olduğunu anlamadım tez elden gitmesi gerekti öylece bakakaldım.

DOĞRU ÖRNEK: Tez elden eve git, hazırlığını yap akşam yola çıkacağız.

YANLIŞ ÖRNEK: Neden her işin bu kadar acele? Her şeyin tez elden olmasını istiyorsun.

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Tezelden Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Tez Elden Mi Tezelden Mi, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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