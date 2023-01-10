Tüyo Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Tiyo Mu Tüyo Mu? Tüyo Doğru Yazılışı

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının tiyo olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı tüyo olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de tüyo kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Sana evlilikle ilgili bir tüyo vereyim; her zaman mutlu olmak istiyorsan empati yeteneğini kaybetme.

YANLIŞ ÖRNEK: Daha önce evlenen arkadaşlarımdan tiyo alıyorum, umuyorum zorlanmadan masrafların altından kalkarım.

DOĞRU ÖRNEK: Benim takip ettiğim bir yazar var verdiği tüyolar genellikle doğru oluyor.

YANLIŞ ÖRNEK: Sahnede okuyacağı şiiri unutunca seyircilerden tiyo geldi.