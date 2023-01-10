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Haberler Kültür Sanat Haberleri Yüzüstü Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Yüzüstü Mü Yüz Üstü Mü, Birleşik Mi, Ayrı Mı?
Giriş Tarihi: 10.1.2023 16:27 Son Güncelleme: 10.1.2023 16:27

Yüzüstü Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Yüzüstü Mü Yüz Üstü Mü, Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Yüzüstü Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Yüzüstü Mü Yüz Üstü Mü, Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’yüzüstü nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre yüzüstü birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre Yüzüstü kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''yüzüstü'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, yüzüstü nasıl yazılır? TDK'ye göre yüzüstü birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

YÜZÜSTÜ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''yüzüstü'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Beni yüzüstü bırakıp terk etti.

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Yüzüstü Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Yüzüstü Mü Yüz Üstü Mü, Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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