Yüzüstü Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Yüzüstü Mü Yüz Üstü Mü, Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''yüzüstü'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, yüzüstü nasıl yazılır? TDK'ye göre yüzüstü birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

YÜZÜSTÜ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''yüzüstü'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Beni yüzüstü bırakıp terk etti.