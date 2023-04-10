Mahcup Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Mahcup Mu, Mahçup Mu?

Mahcup nasıl yazılır sorusu birçok kişi tarafından merak edilen konulardan birisidir. TDK'nin sıkça yapılan yanlışlar kısmında da yer almaktadır. Bu kelimenin doğru yazılışını ve cümle içerisinde örneklendirilmesini bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

MAHCUP NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden en sık yapılan sorgulamalar arasında yer alır. ''MAHCUP'' olarak yazılmaktadır.

ÖRNEKLER

Beni çok mahcup ettiniz. Buna hiç gerek yoktu.

Davranışlarınızla beni mahcup durumda bırakıyorsunuz.