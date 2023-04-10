Tasvir Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Tasfir Mi Tasvir Mi?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının tasfir olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı tasvir olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de tasvir kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Bana yaşadıklarını tasvir edebilir misin? Seni daha iyi anlamam lazım.

YANLIŞ ÖRNEK: Duygularımı ve hislerimi tasfir edemiyorum, o kadar mutluyum ki...

DOĞRU ÖRNEK: Mutluluğun tasviri konusunda kafam çok karışık.

YANLIŞ ÖRNEK: Tasfir yeteneği çok gelişmiş, yabancı dil bilmesi de büyük avantaj.