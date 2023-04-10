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Giriş Tarihi: 10.4.2023 11:08 Son Güncelleme: 10.4.2023 11:08

Tasvir Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Tasfir Mi Tasvir Mi?

Tasvir Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Tasfir Mi Tasvir Mi?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada mi tasfir nasıl yazılır? TDK'ya göre tasvir mi tasfir mi sorusu araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte doğru yazımı...

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının tasfir olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı tasvir olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de tasvir kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Bana yaşadıklarını tasvir edebilir misin? Seni daha iyi anlamam lazım.

YANLIŞ ÖRNEK: Duygularımı ve hislerimi tasfir edemiyorum, o kadar mutluyum ki...

DOĞRU ÖRNEK: Mutluluğun tasviri konusunda kafam çok karışık.

YANLIŞ ÖRNEK: Tasfir yeteneği çok gelişmiş, yabancı dil bilmesi de büyük avantaj.

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Tasvir Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Tasfir Mi Tasvir Mi?
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