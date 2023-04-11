Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Kolej Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Kollej Mi, Kolej Mi?
Giriş Tarihi: 11.4.2023 09:05 Son Güncelleme: 11.4.2023 09:05

Kolej Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Kollej Mi, Kolej Mi?

Kolej Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Kollej Mi, Kolej Mi?

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Kolej nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, TDK’ye göre bu kelimenin doğru yazımı kolej mi, kollej mi? İşte tüm ayrıntılar!

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''kolej '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler kolej nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı kolej mi, kollej mi?

KOLEJ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''kolej'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Eğitim hayatıma kolejde devam etmek istiyorum.

Evimizin yakınlarına kolej açılacakmış.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kolej Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Kollej Mi, Kolej Mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA