FİLM MÜZİKLERİ MODERN DANSLA VE SENFONİ ORKESTRASIYLA SAHNEDE YERİNİ ALMAYA DEVAM EDİYOR

Efsaneleşen film müziklerinin; özgün modern dans koreografisi ile birlikte senfonik orkestra eşliğinde sahneleneceği Film On The Stage gösterisi 14 Ocak Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera salonunda seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Daha önce Okan Bayülgen'in başrolünde oynadığı Richard oyunu, Bir Adam Yaratmak gibi tiyatro oyunlarının yanı sıra televizyon ve sinema prodüksiyonları gerçekleştiren Netsanat'ın yapımcılığını üstlendiği yeni projede, sinema tarihinde kendine yer edinmiş, dünyanın en beğenilen, en çok izlenen, hafızalara kazınmış filmleri arasından seçilmiş filmlerin müzikleri, unutulmaz anları ve hafızlarda uyandırdığı temaları dans, drama ve sahne görselleriyle bir araya geliyor. Film On The Stage gösterisinde 18 film müziği; 40 kişilik senfoni orkestrası, 18 dansçı, 3 opera sanatçısının performanslarıyla görsel bir şölene dönüşüyor.

Türkiye'de ilk kez canlı olarak bir senfoni orkestrası ve opera sanatçısı solistler eşliğinde özgün dans koreografileri ile müziği, sinemayı ve dansı aynı sahnede bir araya getiren bu projesiyle 14 Ocak Pazar günü İstanbul Akm Türk Telekom Opera sahnesinde da yapılacak gösteriyle Türkiye turnesine devam edip, ardından da Avrupa turnesi daha sonra da körfez ülkeleri turnesi planladıklarını söyledi.

Film On The Stage gösterisinde film müziklerini Musa Göçmen Senfoni orkestrası canlı olarak yorumluyor, solistler Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Doruk Ören seslendiriyor. Yapımcılığını Netsanat yönetim kurulu başkanı Cemalettin Kömürcü'nün üstlendiği, dans koreografileri ise Galip Emre'nin imzası taşıyor. Kostüm tasarımını Gökçe Şener, ışık tasarımını Mustafa Bal'ın yaptığı performansın yönetmenliğini ise Ersin Ayhan ise yapıyor.