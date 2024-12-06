Ayşe Betil’in ilk kitabı “Senden Sonra” sanat ve edebiyatseverlerle buluştu

Sanat ve edebiyatın iç içe geçtiği "Senden Sonra", yalnızca bir kitap değil; aynı zamanda derin bir duygusal yolculuk. Ayşe Betil'in gözlem ve sezgilerinden yola çıkarak hazırladığı bu özel eser, okuyucuyu insan ilişkilerinin ve duyguların derinliklerine davet ediyor. Okurlarını hayal gücünün ve duyguların sınırlarında gezintiye çıkaran eserin her sayfası, bireysel bir keşif ve sorgulama alanı yaratırken, okurlarına derin bir insani bağ kurma imkanı sağlıyor.

RESİMLER, ŞİİRLER VE ÖYKÜLERİN BÜYÜLEYİCİ BULUŞMASI

Senden Sonra, Ayşe Betil'in benzersiz sanat anlayışını yansıtan bir başyapıt niteliğinde. Kitap, sanatçının psikolojik tahliller içeren öyküleri, ikili ilişkileri odağına alan öykü-şiirleri ve geçmişin izlerini taşıyan özgün çizimlerini bir araya getiriyor. Yalın ve akıcı bir dille yazılmış olan bu deneysel yapıt, okuyucuyu insani ilişkiler, duygusal bağlar ve içsel sorgulamalar üzerine derinlemesine düşünmeye davet ediyor.

Betil'in eşsiz çizimlerini de barındıran eser, okurlarına hem görsel hem de edebi bir şölen sunuyor. Bu özellikleriyle Senden Sonra, sanat ve edebiyat arasındaki sınırları aşan bir deneyim vaat ediyor.

"ÇİZMEK VE YAZMAK HER ZAMAN HAYATIMIN BİR PARÇASI OLDU"

Ayşe Betil, kitabının önsözünde yaratıcı süreçlerine dair samimi ifadelerde bulunuyor. Çizmenin hayatında her zaman birincil bir ifade biçimi olduğunu, ancak yazının da bu süreçte bir bütünleyici unsur olarak yer aldığını vurguluyor. Şöyle diyor:

"Resimlerim ve öykülerim her ne kadar benim elimden çıkıyor olsa da onlarla bir duygudaşlık kuruyorum. Tablolarımı izleyenler ya da öykülerimi okuyanlar, insana dair herhangi bir duyguyu deneyimliyor, harekete geçiriyorsa, işte o zaman istediğim şeyi başarmış olduğumu düşünüyorum. Bana göre bundan daha gerçek bir ilişki olamaz."

Bu sözleriyle Betil, eserlerinin yalnızca kendisiyle değil, okuyucularıyla da kurduğu güçlü bağın altını çiziyor.

SANAT, HİKAYELER VE İLHAMLA DOLU BİR LANSMAN

Senden Sonra kitabının tanıtımı, 21 Kasım Perşembe akşamı Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nın büyüleyici atmosferinde düzenlenen özel bir tanıtım etkinliğiyle gerçekleştirildi. Sanatseverlerin ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen gecede, kitaptaki öykülerden birini konu alan dikkat çekici bir kısa film de izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik, sanatseverlere yalnızca kitabı tanımanın ötesinde, Betil'in geçen yıl aynı isimle düzenlediği sergide öne çıkan ve büyük beğeni toplayan bazı eserlerini de katılımcılarla yeniden buluşturdu. Bu etkileyici eserler, 22-24 Kasım tarihleri arasında Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam etti.

ULUSLARARASI SANATTA BİR İMZA

Uluslararası sergileri ve sanata kazandırdığı özgün perspektiflerle tanınan Ayşe Betil, Senden Sonra kitabıyla yalnızca Türk edebiyatına değil, aynı zamanda sanatın evrensel diline de yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Bu eşsiz yolculuğa katılmak isteyen herkes için raflarda yerini alan ve hem sanatseverlere hem de edebiyat tutkunlarına hitap eden bu eser, unutulmaz bir deneyim sunuyor.