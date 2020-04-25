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Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

’da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Kütahya-Çavrarhisar karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adil Bayram Tunç’un (40) yönetimindeki 43 EE 281 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yola savrulan sürücü Adil Bayram Tunç ile motosiklette bulunan Volkan Türk’ün (43) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim

Giriş Tarihi: 25.4.2020 20:45 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 21:00 ABONE OL
Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü
Kütahya’da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya-Çavrarhisar karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adil Bayram Tunç’un (40) yönetimindeki 43 EE 281 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yola savrulan sürücü Adil Bayram Tunç ile motosiklette bulunan Volkan Türk’ün (43) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü
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