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Balıklı ve Servi mahallelerine yağmur suyu hattı

Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmalarına devam ediyor.Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde Balıklı Mahallesi, Servi Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesini kapsayan bölüme 500’lük yağmur suyu hattı döşeniyor.Ekipler, yerleşim yerlerine yağmurdan kaynaklı olası su baskınları, su birikintilerinden kaynaklı yol tahriplerine ve kapanmalarına engel olmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor

Giriş Tarihi: 26.4.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 14:00 ABONE OL
Balıklı ve Servi mahallelerine yağmur suyu hattı
Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmalarına devam ediyor.
Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde Balıklı Mahallesi, Servi Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesini kapsayan bölüme 500’lük yağmur suyu hattı döşeniyor.
Ekipler, yerleşim yerlerine yağmurdan kaynaklı olası su baskınları, su birikintilerinden kaynaklı yol tahriplerine ve kapanmalarına engel olmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
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Balıklı ve Servi mahallelerine yağmur suyu hattı
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