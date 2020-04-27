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’da bir köyde karantina uygulaması sona erdi

’nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyündeki karantina uygulaması sona erdi.Kütahya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 8 Nisan’da Çakırlar köyünün karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, '14 gün süreyle tedbir amaçlı uygulanan karantina Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla bugün itibarıyla sonlandırıldı' ifadeleri kullanıldı

Giriş Tarihi: 27.4.2020 22:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 22:30 ABONE OL
Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyündeki karantina uygulaması sona erdi.
Kütahya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 8 Nisan’da Çakırlar köyünün karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "14 gün süreyle tedbir amaçlı uygulanan karantina Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla bugün itibarıyla sonlandırıldı" ifadeleri kullanıldı.
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Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması sona erdi
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