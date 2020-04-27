Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kütahya Haberleri Kütahya’da ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması

’da ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması

Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, şehrin farklı bölgelerinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıyor.Vatandaşların temiz ve sağlıklı bir şehirde yaşayabilmesi için faaliyetlerine ara vermeden devam eden Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında oluşması muhtemel sıkıntıları engellemek adına durgun sularda yapılan larva mücadelesi ile sivrisinek üremesinin önüne geçmeyi hedefliyor.Ekiplerin Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı sürdürdüğü çalışmalar kapsamında ise çöp konteynerleri ve kamusal alanlar dezenfekte ediliyor

Giriş Tarihi: 27.4.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 12:45 ABONE OL
Kütahya’da ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması
Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, şehrin farklı bölgelerinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıyor.
Vatandaşların temiz ve sağlıklı bir şehirde yaşayabilmesi için faaliyetlerine ara vermeden devam eden Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında oluşması muhtemel sıkıntıları engellemek adına durgun sularda yapılan larva mücadelesi ile sivrisinek üremesinin önüne geçmeyi hedefliyor.
Ekiplerin Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı sürdürdüğü çalışmalar kapsamında ise çöp konteynerleri ve kamusal alanlar dezenfekte ediliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya’da ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA