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Zabıta ekipleri halka maske dağıtıyor

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinin girişlerini Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kontrol altına alarak vatandaşlara maske dağıtıyor.Korona virüse karşı mücadele çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi, kendi Maske Üretim Atölyesi’nde ürettiği maskeleri, halkın zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kurulmaya devam pazar alanlarının girişinde dağıtmaya devam ediyor.Kütahya Belediyesi ve SİMPAŞ A.Ş.’nin Maske Üretim Atölyesi’nde üretilen maskeleri, belediye hizmet binasında ve toplu taşıma araçlarında da maskesiz vatandaşlara ücretsiz olarak veren ekipler, bu kapsamda denetimlerini de titizlikle sürdürüyor

Giriş Tarihi: 27.4.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 12:30 ABONE OL
Zabıta ekipleri halka maske dağıtıyor
Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinin girişlerini Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kontrol altına alarak vatandaşlara maske dağıtıyor.
Korona virüse karşı mücadele çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi, kendi Maske Üretim Atölyesi’nde ürettiği maskeleri, halkın zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kurulmaya devam pazar alanlarının girişinde dağıtmaya devam ediyor.
Kütahya Belediyesi ve SİMPAŞ A.Ş.’nin Maske Üretim Atölyesi’nde üretilen maskeleri, belediye hizmet binasında ve toplu taşıma araçlarında da maskesiz vatandaşlara ücretsiz olarak veren ekipler, bu kapsamda denetimlerini de titizlikle sürdürüyor.
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Zabıta ekipleri halka maske dağıtıyor
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