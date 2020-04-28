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Belediye Başkanı Akağaç, esnaflara maske dağıttı

’nın Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.Maske dağıtımı sırasında esnaf ve vatandaşlara 'zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın' uyarısında bulunan Akağaç, belediye olarak bakanlıkların ve bilim kurulunun önerilerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.Başkan Akağaç, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, 'Bu zor günlerde tüm gücümüzle esnaf ve vatandaşımızın yanında ve destekçisi olacağız. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını

Giriş Tarihi: 28.4.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 12:30 ABONE OL
Belediye Başkanı Akağaç, esnaflara maske dağıttı
Kütahya’nın Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.
Maske dağıtımı sırasında esnaf ve vatandaşlara "zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın" uyarısında bulunan Akağaç, belediye olarak bakanlıkların ve bilim kurulunun önerilerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.
Başkan Akağaç, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, "Bu zor günlerde tüm gücümüzle esnaf ve vatandaşımızın yanında ve destekçisi olacağız. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Devlet ve millet olarak el ele vereceğiz, bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.
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Belediye Başkanı Akağaç, esnaflara maske dağıttı
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