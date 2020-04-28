Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kütahya Haberleri Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı

Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının başladığını bildirdi.Ceyhun, yaptığı açıklamada, 'Devletimiz tarafından İlimizdeki tüm eczanelerde, ücretsiz maske dağıtımı başlamıştır.Sağlık Bakanlığımızdan telefonlarınıza gelen kod ile veya sistemin izin vermesi halinde T.C. kimlik numaranız ile eczanelere giderek, ücretsiz 5 adet maskenizi alabilirsiniz. Bu süreçte sosyal mesafeye dikkat etmeli, yığılma olmasına izin vermemeliyiz.Tüm dünyada büyük sıkıntıların yaşandığı bu süreçte Cumhurbaşkanımızın talimatıyla maskelerin ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması gerçekten gurur duyulması gereken bir olaydır. Bu hassas

Giriş Tarihi: 28.4.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 13:00 ABONE OL
Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının başladığını bildirdi.
Ceyhun, yaptığı açıklamada, "Devletimiz tarafından İlimizdeki tüm eczanelerde, ücretsiz maske dağıtımı başlamıştır.
Sağlık Bakanlığımızdan telefonlarınıza gelen kod ile veya sistemin izin vermesi halinde T.C. kimlik numaranız ile eczanelere giderek, ücretsiz 5 adet maskenizi alabilirsiniz. Bu süreçte sosyal mesafeye dikkat etmeli, yığılma olmasına izin vermemeliyiz.
Tüm dünyada büyük sıkıntıların yaşandığı bu süreçte Cumhurbaşkanımızın talimatıyla maskelerin ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması gerçekten gurur duyulması gereken bir olaydır. Bu hassas süreci tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde yöneten Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA