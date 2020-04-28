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Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

’da haberleşme kablosu hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheli, kestiği kabloları kiraladığı otomobile yüklerken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kütahya merkeze bağlı Karsak köyü ile Suluköy arasındaki kablo iletişimin koptuğu ihbarı üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçtiEkipler, yaklaşık 300 metre uzunluğundaki kestiği haberleşme kablolarını kiralık olduğu belirlenen 34 NN 4795 plakalı otomobile yükleyen M.A.Y.’yi gözaltına aldı.Zanlı M.A.Y., Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü

Giriş Tarihi: 28.4.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 15:30 ABONE OL
Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı
Kütahya’da haberleşme kablosu hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheli, kestiği kabloları kiraladığı otomobile yüklerken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya merkeze bağlı Karsak köyü ile Suluköy arasındaki kablo iletişimin koptuğu ihbarı üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti
Ekipler, yaklaşık 300 metre uzunluğundaki kestiği haberleşme kablolarını kiralık olduğu belirlenen 34 NN 4795 plakalı otomobile yükleyen M.A.Y.’yi gözaltına aldı.
Zanlı M.A.Y., Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
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Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı
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