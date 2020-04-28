Kütahya’da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir yarışmasının ödülleri verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. Yılı münasebetiyle ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen ezbere şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İbrahim Aybek tarafından verildi.Yarışmada Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Havva Ecrin Öz birinci, Özel Lale İlkokulu öğrencisi Mehmet Talha Kart ikinci, Yenidoğan İlkokulu Ebrar Gökçe üçüncü oldu. Çinikent Özel Uygulama Okulu öğrencisi Oğuzhan Aydın ise jüri özel ödülünü almaya hak kazandı.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri gözetilerek öğrencilere ödülleri evlerinin önünde verildi.