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Ücretsiz maske dağıtımı

’nın Simav ilçesindeki eczanelere 2’şer bin adet maske geldiği ve ilk etapta 44 bin vatandaşa 5’er adet maske verileceği bildirildi.Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “28 Nisan günü itibari ile Simav’daki eczaneler vasıtasıyla vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Her eczaneye 2 bin adet maske geldi ve ilk etapta 44 bin maske dağıtılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara kısa mesaj ile kod gönderilecek. Kod gelen veya kod gelmese bile sisteme maske hakkı işlenen vatandaşlarımız, T

Giriş Tarihi: 28.4.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 14:00 ABONE OL
Kütahya’nın Simav ilçesindeki eczanelere 2’şer bin adet maske geldiği ve ilk etapta 44 bin vatandaşa 5’er adet maske verileceği bildirildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “28 Nisan günü itibari ile Simav’daki eczaneler vasıtasıyla vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Her eczaneye 2 bin adet maske geldi ve ilk etapta 44 bin maske dağıtılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara kısa mesaj ile kod gönderilecek. Kod gelen veya kod gelmese bile sisteme maske hakkı işlenen vatandaşlarımız, T.C. kimlik kartı ile istediği eczaneden 5 adet maske temin edebilir” dedi.
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Ücretsiz maske dağıtımı
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