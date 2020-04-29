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Dumlupınar’da gönüllü maske üretiyorlar

’nın Dumlupınar ilçesinde gönüllü bayanlar tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürülüğü binasında maske üretimi yapıldığı bildirildi.Dumlupınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, yaptığı açıklamada, ’’Kurtuluşun toprakları Dumlupınar ilçemizde yaşayan bayanlarımız, Korana virüs (Covid-19) salgınını mücadelesinde boş durmak istemediler. Onlar bu mücadeleye maske dikerek katılmak istediler. Bizde onlara gerekli şartları sağladık ve standartlara uygun şekilde maske üretmelerine destek olduk. Gönüllülük esasına göre, alınan tedbirlerle maske üreten tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Üretilen maskeler gerekli şekilde sterilize edilerek ilgili kurumlar tarafından vatandaşlarımıza

Giriş Tarihi: 29.4.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 13:30 ABONE OL
Dumlupınar’da gönüllü maske üretiyorlar
Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde gönüllü bayanlar tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürülüğü binasında maske üretimi yapıldığı bildirildi.
Dumlupınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, yaptığı açıklamada, ’’Kurtuluşun toprakları Dumlupınar ilçemizde yaşayan bayanlarımız, Korana virüs (Covid-19) salgınını mücadelesinde boş durmak istemediler. Onlar bu mücadeleye maske dikerek katılmak istediler. Bizde onlara gerekli şartları sağladık ve standartlara uygun şekilde maske üretmelerine destek olduk. Gönüllülük esasına göre, alınan tedbirlerle maske üreten tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Üretilen maskeler gerekli şekilde sterilize edilerek ilgili kurumlar tarafından vatandaşlarımıza dağıtılıyor’’ dedi.
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Dumlupınar’da gönüllü maske üretiyorlar
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