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Emet İHH Temsilciliği’nden gönüllere dokunan yardımlar

’nın Emet ilçesinde İHH Emet Temsilciliği, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi aileler için seferber oldu.İHH Emet Temsilciliği Başkanı Hasan Ünver, yaptığı açıklamada, ’İyilik her zaman her yerde diyerek çıktığımız bu yolda Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz 80 aileye 2 şer adet pide yardımı, 50 aileye tulumba tatlısı dağıtımı yapıyoruz. Babukbey Aşevine de 30 kişilik pide gönderdik. Ayrıca yetimlere harçlık, İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi, alışveriş kartı, elbise dağıtımı ve ayakkabı dağıtımı gibi etkinlikler düzenliyoruz. Ramazan ayı boyunca bu

Giriş Tarihi: 29.4.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 13:30 ABONE OL
Emet İHH Temsilciliği’nden gönüllere dokunan yardımlar
Kütahya’nın Emet ilçesinde İHH Emet Temsilciliği, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi aileler için seferber oldu.
İHH Emet Temsilciliği Başkanı Hasan Ünver, yaptığı açıklamada, ’İyilik her zaman her yerde diyerek çıktığımız bu yolda Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz 80 aileye 2 şer adet pide yardımı, 50 aileye tulumba tatlısı dağıtımı yapıyoruz. Babukbey Aşevine de 30 kişilik pide gönderdik. Ayrıca yetimlere harçlık, İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi, alışveriş kartı, elbise dağıtımı ve ayakkabı dağıtımı gibi etkinlikler düzenliyoruz. Ramazan ayı boyunca bu faaliyetlerimiz devam edecek’’ diye konuştu.
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Emet İHH Temsilciliği’nden gönüllere dokunan yardımlar
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