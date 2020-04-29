Irak’tan getirilen 149 Türk işçisi Kütahya’daki yurda yerleştirildi

Irak’ın Basra kentinden gelen 149 Türk işçisi, korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantinada tutulmaları için Kütahya’daki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait Emine Gülbahar Yurdu’na yerleştirildi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 149 kişi Irak’ın Basra kentinden kalkan uçakla Eskişehir Havalimanı’na getirildi. İşçiler, sağlık kontrolünden geçirildi. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen Türk işçiler, kimlik kontrollerinin ardından Andız Mahallesi’nde KYK’ya ait Emine Gülbahar öğrenci yurduna yerleştirildi. İşçiler, "Allah devleti yönetenlerden razı olsun. Çok şükür ülkemizdeyiz" dedi.Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçlarının, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacağı belirtildi.