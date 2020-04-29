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Mahalle muhtarından Korona virüs temizliği

’nın Hisarcık Şehitler Mahallesi’nde muhtarlık tarafından, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle fırın, çeşme ve halı kurutma demirlerinde boya ve badana çalışması yapıldı.Mahalle fırını ile çeşmelerin her zaman olduğu gibi Korona virüs (Covid-19) salgını döneminde de yoğun olarak kullanıldığını, buraların virüsün bulaşma alanları olduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Mehmet Özkan, ”Bizde bu dönemde muhtarlığımız imkanlarıyla mahalle fırını ve çeşme ile halı kurutma demirlerinde boya badana çalışması gerçekleştirdik. İnşallah bu Korona virüs belasından bir an önce kurtuluruz.Mahalle halkından

Giriş Tarihi: 29.4.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 13:30 ABONE OL
Mahalle muhtarından Korona virüs temizliği
Kütahya’nın Hisarcık Şehitler Mahallesi’nde muhtarlık tarafından, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle fırın, çeşme ve halı kurutma demirlerinde boya ve badana çalışması yapıldı.
Mahalle fırını ile çeşmelerin her zaman olduğu gibi Korona virüs (Covid-19) salgını döneminde de yoğun olarak kullanıldığını, buraların virüsün bulaşma alanları olduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Mehmet Özkan, ”Bizde bu dönemde muhtarlığımız imkanlarıyla mahalle fırını ve çeşme ile halı kurutma demirlerinde boya badana çalışması gerçekleştirdik. İnşallah bu Korona virüs belasından bir an önce kurtuluruz.Mahalle halkından istirhamım lütfen mahallemizi temiz tutalım, duvarlara yazı yazmayalım” dedi.
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Mahalle muhtarından Korona virüs temizliği
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