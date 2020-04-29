Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kütahya Haberleri Maskelerin uzun süreli kullanımını sağlayacak aparat ürettiler

Maskelerin uzun süreli kullanımını sağlayacak aparat ürettiler

’nın Tavşanlı ilçesi Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki sağlıkçılara destek olmaya devam ediyor.Tavşanlı ilçesi Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bünyesinde bulunan 3 boyutlu yazıcılar ile sağlık çalışanlarının ihtiyaç duydukları aparatları üretiyorlar. Ürettikleri siperliklerin ardından, şimdi de sağlıkçıların olmazsa olmazı ağız ve yüz maskelerinin uzun süreli kullanımını kolaylaştıracak bir aparat ürettiler.Üretilen 73 adet kulak koruyucu aparatı, Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdiresi Emel Karaca’ya teslim eden

Giriş Tarihi: 29.4.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 13:30 ABONE OL
Maskelerin uzun süreli kullanımını sağlayacak aparat ürettiler
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki sağlıkçılara destek olmaya devam ediyor.
Tavşanlı ilçesi Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bünyesinde bulunan 3 boyutlu yazıcılar ile sağlık çalışanlarının ihtiyaç duydukları aparatları üretiyorlar. Ürettikleri siperliklerin ardından, şimdi de sağlıkçıların olmazsa olmazı ağız ve yüz maskelerinin uzun süreli kullanımını kolaylaştıracak bir aparat ürettiler.Üretilen 73 adet kulak koruyucu aparatı, Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdiresi Emel Karaca’ya teslim eden Okul Müdürü Okay Torun, "Her zaman olduğu gibi yine zor günlerde meslek liselerinin can siperane bir çalışma içerisinde ülkemize hizmet ediyor. Bizler de kendilerine destek amaçlı bu aparatlardan üretiyoruz." dedi.
Okul Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden Remzi Tevfik Yücel ise, günlük 30 adet kulak koruyucu aparat ürettiklerini, hastane personelinin yanı sıra aile sağlık merkezleri için de üretim yapmayı planladıklarını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Maskelerin uzun süreli kullanımını sağlayacak aparat ürettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA