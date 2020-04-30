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Altıntaş’ta köy yolu çalışmaları

Giriş Tarihi: 30.4.2020 12:00 ABONE OL
Altıntaş’ta köy yolu çalışmaları
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde köy yollarında yapım ve onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Altıntaş Kaymakmı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz köy yollarında, ülkemizde Korona virüs (Covid-19) ile mücadele olmasına rağmen çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan, Eymir köyü ve Yalnızsaray köylerindeki yollarımızda onarım ve kumlama çalışması devam etmektedir. Çalışmalarımızı kısa sürede bitirmeyi plamlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.
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Altıntaş’ta köy yolu çalışmaları
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