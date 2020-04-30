Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kütahya Haberleri Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

Giriş Tarihi: 30.4.2020 12:15 ABONE OL
Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti
Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde görevine yeni başlayan Kaymakam Muhammed yılmaz, ilçe giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktalarını ziyaret etti.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe giriş çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktalarını yerinde inceleyen ve bilgi alan Kaymakam Yılmaz’a, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik ve Emniyet Amiri Asil Kırcın eşlik etti.
Kaymakam Muhammed Yılmaz, yaptığı açıklamada, ’’Kolluk kuvvetlerimiz tarafından köylerimizde ve ilçe merkezimizde kontrollerimiz aralıksız devam edecek’’ dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA