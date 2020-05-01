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Aizanoi Antik Kenti ziyaret yasağı uzatıldı

Giriş Tarihi: 1.5.2020 13:45 ABONE OL
Aizanoi Antik Kenti ziyaret yasağı uzatıldı
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Aizanoi Antik Kenti’nin, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatılmaya devam edildiği bildirildi.
Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer yaptığı açıklamada, ’’Daha önce Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 Nisan tarihine kadar ziyarete kapalı olarak duyurduğumuz Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti, Bakanlığımızdan gelecek ziyarete açılması kararına kadar kapalı kalmaya devam edecek. Yıllık yüz bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Aizanoi Antik Kenti’nde pandemi salgını bittiğinde inşallah sağlıklı günlerde buluşacağız. Ülkemizin ve dünyanın en kısa sürede bu pandemiyi atlatması en büyük dileğimizdir’’ ifadelerini kullandı.
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Aizanoi Antik Kenti ziyaret yasağı uzatıldı
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