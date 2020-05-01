DPÜ BAP desteklediği projeleri açıkladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, Ağustos 2019-Mart 2020 döneminde desteklediği projelerle ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı.Rektörlüğe bağlı olarak gelişmiş bir araştırma alt yapısının oluşturulması ve bunun verimli bir şekilde kullanılması için görev yapan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Ağustos 2019 ile Mart 2020 tarihleri arasında 14 projeyi desteklediğini duyurdu.Açıklamada desteklenen projelerden 8’inin yürütücüsünün Fen Edebiyat Fakültesinde, 3’ünün Mühendislik Fakültesinde, 2’sinin Güzel Sanatlar Fakültesinde ve 1’inin ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yaptığı belirtildi.