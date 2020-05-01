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DPÜ Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu’ndaki çalışmalar değerlendirildi

Giriş Tarihi: 1.5.2020 12:30 ABONE OL
DPÜ Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu’ndaki çalışmalar değerlendirildi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ve beraberlerindeki heyet ile bir araya geldi.
Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Başkan Sahvet Ertürk’e, Belediye Başkan Yardımcısı Şuaip Çakır ve Fen İşleri Müdürlüğü Teknisyeni İbrahim Önder eşlik etti. Görüşmede ayrıca Domaniç ilçesinde ve Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu’nda yürütülen çalışmalar hakkında da karşılıklı bilgiler verildi.
Görüşmenin sonunda Ertürk, Çakır ve Önder, Rektör Kazım Uysal’a üzerinde Osmanlı Devleti arması olan bir tabak hediye ederek çalışmalarında başarılar diledi. Uysal da Ertürk ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden ve hediyelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
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DPÜ Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu’ndaki çalışmalar değerlendirildi
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