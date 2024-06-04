Karnını mamayla, ruhunu sazla doyuruyor! Yaralı bulduğu kargayı bakın nasıl evcilleştirdi...

Evine götürdüğü sevimli misafirini mamayla besleyip su veren evli ve bir çocuk babası Gürün, saz çaldığı sırada verdiği tepkileri fark etti. Sazın üstüne konan karga, şarkı ve türküleri dinlemeye başladı. Bu sıra dışı konser bir haftadır her gün devam ediyor.