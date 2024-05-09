Bir zamanlar herkes ezberlemişti! Seda Sayan'ın ikonik sözlerini tamamlayabilecek misin?
Türkiye magazininin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan'ın her cümlesi adeta zihnimize kazınan ikonik sözlere sözlere dönüşmüş durumda. Peki sen bu sözleri ne kadar biliyor musun? Bu cümlelerin boşluklarını doldurabilenler, adeta Seda Sayan fanı diyebiliriz. Magazin gündemiyle ne kadar yakından ilgilisin, gel birlikte bakalım...
Giriş Tarihi: 09.05.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 13:50