10. Yargı Paketi çıkacak mı, ne zaman? Bakan Tunç açıkladı! "10. Yargı Paketi'nde cezalardaki caydırıcılıkla ilgili..."

Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Şu anda Meclisin gündeminde olan 9. Yargı Paketi'nde ve Meclisin gündeminde olan, milletvekillerimizin takdirine arz ettiğimiz 10. Yargı Paketi'nde de gerek ceza adalet sistemiyle ilgili, gerek cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli taslaklarımız var. Bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunu'muzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var."

Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, belgede yer alan hedefleri birer birer hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.