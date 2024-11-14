  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

10. Yargı Paketi çıkacak mı, ne zaman? Bakan Tunç açıkladı! "10. Yargı Paketi'nde cezalardaki caydırıcılıkla ilgili..."

10. Yargı Paketi çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu konuda yaptığı açıklamada yeni düzenlemelerle cezalarda caydırıcılığı artırmayı hedeflediklerini belirtti. Henüz paketin çıkış tarihi veya kapsamı hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Bakan Tunç'un ifadeleri yeni yargı reformlarının gündemde olduğunu gösteriyor. Özellikle suçlarla mücadelede daha etkin sonuçlar alınmasını amaçlayan bu paketin içeriği merakla beklenirken, vatandaşlar, yargı sisteminde caydırıcılığı artıracak yeni düzenlemelere yönelik gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 10. Yargı Paketi çıkacak mı, ne zaman? İşte, detaylar!

Giriş Tarihi: 14.11.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:20
10. Yargı Paketi çıkacak mı, ne zaman? Bakan Tunç açıkladı! 10. Yargı Paketi’nde cezalardaki caydırıcılıkla ilgili...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzun süredir gündemde olan 10. Yargı Paketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 9. Yargı Paketi'nin ardından yeni bir düzenleme beklenirken, Bakan Tunç, henüz çıkış tarihine dair net bir bilgi vermedi. Ancak, özellikle cezalardaki caydırıcılığın artırılmasının gündemde olduğunu belirterek, yeni paketin hazırlık sürecinde olduğunu ifade etti. 10. Yargı Paketi'nin içeriği ve çıkış tarihiyle ilgili gelişmeleri, kamuoyu yakından takip ediyor. Peki, 10. Yargı Paketi çıkacak mı, ne zaman?

10. Yargı Paketi çıkacak mı, ne zaman? Bakan Tunç açıkladı! 10. Yargı Paketi’nde cezalardaki caydırıcılıkla ilgili...

ADALET BAKANI TUNÇ AÇIKLADI!

Adalet Bakanı Tunç: 9. ve 10. Yargı Paketi'nde cezalardaki caydırıcılıkla ilgili önemli taslaklarımız var.

"Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. ve 10. yargı paketlerinde ceza adalet sisteminde, cezaların caydırıcılığı konusunda ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılması anlamında önemli taslak çalışmalar bulunduğunu bildirdi."

10. Yargı Paketi çıkacak mı, ne zaman? Bakan Tunç açıkladı! 10. Yargı Paketi’nde cezalardaki caydırıcılıkla ilgili...

Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Şu anda Meclisin gündeminde olan 9. Yargı Paketi'nde ve Meclisin gündeminde olan, milletvekillerimizin takdirine arz ettiğimiz 10. Yargı Paketi'nde de gerek ceza adalet sistemiyle ilgili, gerek cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli taslaklarımız var. Bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunu'muzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var."

Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, belgede yer alan hedefleri birer birer hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

10. Yargı Paketi çıkacak mı, ne zaman? Bakan Tunç açıkladı! 10. Yargı Paketi’nde cezalardaki caydırıcılıkla ilgili...

"Üretime katılan mahkumlar daha az suç işleme eğiliminde"

  • Adalet Bakanı Tunç, cezaevlerinde bulunan kişilere yönelik her kademede eğitim öğretim faaliyeti sağlandığını belirterek, açılan kurslarda 2023'te 3 bin 575 kişinin, 2024'te ise şu ana kadar 1620 kişinin okuma yazma öğrendiğini bildirdi.
  • Hükümlü ve tutuklulara yönelik meslek edindirme çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Tunç, "Meslek kazanan ve üretime katılan mahkumların cezaevinden çıktıktan sonra daha az suç işleme eğiliminde olduğunu ve bu sistemin toplum güvenliğine katkı sunduğunu görüyoruz. Bizler bu konuda hedef koyarken içerisinden çıktığımız medeniyetin gereklerine uygun olarak insanlarımızı kazanmayı ve yüksek değerler ile donatarak topluma geri dönmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.

10. Yargı Paketi çıkacak mı, ne zaman? Bakan Tunç açıkladı! 10. Yargı Paketi’nde cezalardaki caydırıcılıkla ilgili...
  • Bakan Tunç, işyurtlarının birer fabrika gibi çalışmaya devam ettiğini dile getirerek, mobilyadan tekstile, inşaat ve onarımdan gıda ve tarım ürünleri üretimine kadar birçok alanda üretim yapıldığını ifade etti.
  • İşyurtlarındaki üretimin ekonomiye de katkı sağladığını bildiren Tunç, elde edilen gelirin vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi adına fiziki ihtiyaçların karşılanmasında kullanıldığını kaydetti.

SON DAKİKA SON DAKİKA