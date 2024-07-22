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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor 110 yaşındaki kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı! Sadece bu 2 adımla...

110 yaşındaki kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı! Sadece bu 2 adımla...

110 yaşına kadar yaşayacağını hiç düşünmese de Ruth Onley adlı bu kadının aslında bazı ipuçları vardı. Babası da 105 yaşına kadar yaşayan Ruth, uzun yaşamalarının sırrını ise 2 farklı nedene bağlıyor.

Giriş Tarihi: 22.07.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:17
110 yaşındaki kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı! Sadece bu 2 adımla...

10 çocuktan biri olan Onley, 1914 yılında Maryland, Weverton'da doğdu. Üçüncü sınıfa kadar tek odalı bir okulda eğitim gördü ve daha sonra dikkatini kardeşlerine bakmaya verdi.

110 yaşındaki kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı! Sadece bu 2 adımla...

16 yaşındayken başka aileler için çalışmaya başladı. 26 yaşına kadar çalışarak ailesine katkıda bulundu ve kardeşlerinin bakımına yardımcı oldu. Robert Onley ile evlendikten sonra bıraktı. Çiftin birlikte beş çocuğu oldu. O zamandan beri ailesi büyüdü ve 15 torun, 50 torununun çocuğu, 25 torununun torunu ve iki torununun torunun çocuğu oldu.

110 yaşındaki kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı! Sadece bu 2 adımla...

Onley, kalıcı sağlığını onlara bağlıyor. "Çocuklarımın bana bakma şekli bu," diyor. Uzun bir yaşam sürmek ve bundan zevk almak için diğer sırları ise şunlar…

110 yaşındaki kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı! Sadece bu 2 adımla...

SEVDİKLERİYLE PAYLAŞMAK

Onley'in yetenekleri çoktur, ancak yemek pişirme özellikle sevilen bir beceridir - en çok da onun yemeğini yiyenler tarafından kutlanır. Onley, her Pazar ailesi ve komşuları için bir açık büfe hazırlardı.

110 yaşındaki kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı! Sadece bu 2 adımla...

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Onley, kocasıyla kuzeni aracılığıyla tanıştı. Robert Onley'i, birkaç yıldır tanıyordu. Mary, Robert, John ve Jane'i kucaklarına aldılar - beşinci çocukları öldü.

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