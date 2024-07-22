110 yaşındaki kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı! Sadece bu 2 adımla...

10 çocuktan biri olan Onley, 1914 yılında Maryland, Weverton'da doğdu. Üçüncü sınıfa kadar tek odalı bir okulda eğitim gördü ve daha sonra dikkatini kardeşlerine bakmaya verdi. 16 yaşındayken başka aileler için çalışmaya başladı. 26 yaşına kadar çalışarak ailesine katkıda bulundu ve kardeşlerinin bakımına yardımcı oldu. Robert Onley ile evlendikten sonra bıraktı. Çiftin birlikte beş çocuğu oldu. O zamandan beri ailesi büyüdü ve 15 torun, 50 torununun çocuğu, 25 torununun torunu ve iki torununun torunun çocuğu oldu. Onley, kalıcı sağlığını onlara bağlıyor. 'Çocuklarımın bana bakma şekli bu,' diyor. Uzun bir yaşam sürmek ve bundan zevk almak için diğer sırları ise şunlar… SEVDİKLERİYLE PAYLAŞMAK Onley'in yetenekleri çoktur, ancak yemek pişirme özellikle sevilen bir beceridir - en çok da onun yemeğini yiyenler tarafından kutlanır. Onley, her Pazar ailesi ve komşuları için bir açık büfe hazırlardı. EŞİNİZLE GEÇİRDİĞİNİZ HER GÜNÜ DEĞERLİ KILIN Onley, kocasıyla kuzeni aracılığıyla tanıştı. Robert Onley'i, birkaç yıldır tanıyordu. Mary, Robert, John ve Jane'i kucaklarına aldılar - beşinci çocukları öldü. Robert Onley 1962'de, Onley 48 yaşındayken hayatını kaybetti. Ve genç bir dul olmasına rağmen Onley yeniden evlenmeyi hiç düşünmedi. 'Sadece bir kez evlendim,' diyor Onley. EĞLENMEYİ ASLA BIRAKMAYIN Onley'in rekabetçi ruhu 110 yılı boyunca giderek büyüdü. Onley oyunlara meraklıdır ve torunlarını kart oyunlarında, kelime bulmacalarında yenmekten çekinmez. Günlerini örgü örerek ve televizyonda yarışma programları izleyerek geçiriyor. SİZİ MUTLU EDEN ŞEYLERİ BULUN Artık doyurucu pazar yemekleri hazırlamasa da yemek, Onley için hâlâ hayatının önemli bir parçası. Günlük öğünlerini özenle hazırlıyor ve keyifle yiyor. AİLESİNİN DESTEĞİ Şüphesiz, Onley'in ailesi onu hayatı boyunca desteklemiştir. Ailenin tuttuğu bakıcılara ek olarak, Onley'in çocukları da tıpkı Onley'in babasına yaptığı gibi, her ay anneleriyle birlikte birkaç gece kalarak ona bakmakta ve onunla vakit geçirmektedir.