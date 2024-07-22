110 yaşındaki kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı! Sadece bu 2 adımla...

16 yaşındayken başka aileler için çalışmaya başladı. 26 yaşına kadar çalışarak ailesine katkıda bulundu ve kardeşlerinin bakımına yardımcı oldu. Robert Onley ile evlendikten sonra bıraktı. Çiftin birlikte beş çocuğu oldu. O zamandan beri ailesi büyüdü ve 15 torun, 50 torununun çocuğu, 25 torununun torunu ve iki torununun torunun çocuğu oldu.