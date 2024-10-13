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1861'de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş düello gerçekleşmeyince 17 sene boyunca hiç görüşmemiştir?

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 13 Ekim günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1861'de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş düello gerçekleşmeyince 17 sene boyunca hiç görüşmemiştir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 13.10.2024 23:19 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 23:20
1861’de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş düello gerçekleşmeyince 17 sene boyunca hiç görüşmemiştir?

1861'de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş düello gerçekleşmeyince 17 sene boyunca hiç görüşmemiştir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan programda heyecan anbean artıyor. İşte o sorunun yanıtı...

1861’de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş düello gerçekleşmeyince 17 sene boyunca hiç görüşmemiştir?

1861'DE BİRBİRLERİNİ DÜELLOYA DAVET EDEREK MEYDAN OKUMUŞ DÜELLO GERÇEKLEŞMEYİNCE 17 SENE BOYUNCA HİÇ GÖRÜŞMEMİŞTİR?

Cevabı: Tostloy ve Turgenyev

1861’de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş düello gerçekleşmeyince 17 sene boyunca hiç görüşmemiştir?
1861’de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş düello gerçekleşmeyince 17 sene boyunca hiç görüşmemiştir?
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