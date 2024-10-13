1861'de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş düello gerçekleşmeyince 17 sene boyunca hiç görüşmemiştir?
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 13 Ekim günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1861'de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş düello gerçekleşmeyince 17 sene boyunca hiç görüşmemiştir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 13.10.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 23:20