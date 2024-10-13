1861'de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş düello gerçekleşmeyince 17 sene boyunca hiç görüşmemiştir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan programda heyecan anbean artıyor. İşte o sorunun yanıtı...