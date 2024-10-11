1936 Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat altınını kazandıran Yaşar adlı güreşçinin "çaresiz, düşkün, zavallı" anlamına gelen soyadı Naçar'ı Atatürk ne olarak değiştirmiştir?
Kim Milyoner Olmak İster? 11 Ekim 2024 tarihli bölümü ile gündemde. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın bugünkü bölümünde yarışmacıya 1936 Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat altınını kazandıran Yaşar adlı güreşçinin "çaresiz, düşkün, zavallı" anlamına gelen soyadı Naçar'ı Atatürk ne olarak değiştirmiştir? sorusu yöneltildi. Şıklar da paylaşıldı. İşte, cevabı...
Giriş Tarihi: 11.10.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 22:33