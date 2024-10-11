1936 Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat altınını kazandıran Yaşar adlı güreşçinin "çaresiz, düşkün, zavallı" anlamına gelen soyadı Naçar'ı Atatürk ne olarak değiştirmiştir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...