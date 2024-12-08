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1972'de Led Zeppelin Singapur konseri öncesinde kendilerinden istenen hangi şeyi yapmayınca geri dönmüşlerdir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
1972'de Led Zeppelin Singapur konseri öncesinde kendilerinden istenen hangi şeyi yapmayınca geri dönmüşlerdir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 8 Aralık 2024 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1972'de Led Zeppelin Singapur konseri öncesinde kendilerinden istenen hangi şeyi yapmayınca geri dönmüşlerdir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 08.12.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 22:28