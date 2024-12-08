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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor 1972'de Led Zeppelin Singapur konseri öncesinde kendilerinden istenen hangi şeyi yapmayınca geri dönmüşlerdir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

1972'de Led Zeppelin Singapur konseri öncesinde kendilerinden istenen hangi şeyi yapmayınca geri dönmüşlerdir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 8 Aralık 2024 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1972'de Led Zeppelin Singapur konseri öncesinde kendilerinden istenen hangi şeyi yapmayınca geri dönmüşlerdir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 08.12.2024 22:26 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 22:28
1972’de Led Zeppelin Singapur konseri öncesinde kendilerinden istenen hangi şeyi yapmayınca geri dönmüşlerdir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 1972'de Led Zeppelin Singapur konseri öncesinde kendilerinden istenen hangi şeyi yapmayınca geri dönmüşlerdir? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

1972’de Led Zeppelin Singapur konseri öncesinde kendilerinden istenen hangi şeyi yapmayınca geri dönmüşlerdir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

1972'de Led Zeppelin Singapur konseri öncesinde kendilerinden istenen hangi şeyi yapmayınca geri dönmüşlerdir?

A- Sakız çiğnemeleri

B- Playback yapmaları

C- Saçlarını kestirip kısaltmaları

D- Singapur Milli Marşı'nı söylemeleri

1972’de Led Zeppelin Singapur konseri öncesinde kendilerinden istenen hangi şeyi yapmayınca geri dönmüşlerdir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: C- Saçlarını kestirip kısaltmaları

1972’de Led Zeppelin Singapur konseri öncesinde kendilerinden istenen hangi şeyi yapmayınca geri dönmüşlerdir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

1972'de Led Zeppelin, yerel yetkililerin uzun saçlarını görüp onları uçaktan indirmeyi reddetmesi üzerine Singapur'daki konserini iptal etmek zorunda kaldı.

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