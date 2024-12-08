1972’de Led Zeppelin Singapur konseri öncesinde kendilerinden istenen hangi şeyi yapmayınca geri dönmüşlerdir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 1972'de Led Zeppelin Singapur konseri öncesinde kendilerinden istenen hangi şeyi yapmayınca geri dönmüşlerdir? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…