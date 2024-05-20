2 köpek balığının saldırısına uğramıştı! Ölümden döndüğü anları böyle anlattı…

Köpek balıkları çoğu insan için oldukça korkutucudur. Ancak bir balıkçı iki tanesinin saldırısına uğradıktan ve ölümden döndükten sonra bile denize geri dönmek için sabırsızlanıyor. 24 yaşındaki Marlin Wakeman, Bahamalar'da bir teknede çalışırken köpek balıklarının saldırısına uğradı. 26 Nisan'da Wakeman, Long Island'daki Flying Fish Marina'da teknedeydi ve yanaşmış bir yata atlamaya çalışırken ıskalayarak denize düştü. Suya düşer düşmez başına ne geleceğini bildiğini, etrafının bacağını ve omzunu ısırmaya başlayan köpek balıkları tarafından kuşatıldığını anlattı. O dönemde yerel haberlere şunları söylemişti: 'Suya düştüğümde ne olacağını hemen hemen biliyordum.' Bunun nedeni, bölgenin köpek balıkları tarafından o kadar istila edilmiş olması ki, neredeyse 'kafalarının üzerinde yürüyebiliyor' olması. Şöyle devam etti: 'Ben ve arkadaşlarım şöyle konuşuyorduk, eğer buraya düşersen canlı çıkamazsın. Gerçekten tepki vermek için bir saniyen bile olmaz.' Ancak ilk köpekbalığı onu yakaladığında önceki konuşma kısa sürede gerçek oldu. Wakeman bunun nasıl bir his olduğunu şöyle açıkladı: 'Beni yakaladı, başımı suyun altına çekti ve sonra beni bıraktı.' Köpek balığı onu serbest bıraktıktan sonra bir başka köpek balığı gelip omzunu kavradı. Serbest bıraktığı anda ise tekrar tekneye dönecek vakti bulabildi. Şöyle dedi: 'Vücudumda o kadar çok adrenalin dolaşıyordu ki sanki savaş ya da kaç gibi bir tepki verdim.' 'Tekneye geri döndüm ve ne olduğunu değerlendirdim ve bacağıma baktım. Henüz gerçekten kanamıyordu. Bir bakıma parçalanmıştı.' Bunu 'yumruk' hissine benzer bir şekilde adlandıran Wakeman, kısa süre sonra acil ameliyat için uçakla Florida'ya gönderildi. Dr. Robert Borrego'ya göre köpek balığı diz kapağını ısırmış ve bir atardamarı son anda ıskalamıştı. Köpek balığının ısırığın büyüklüğüne göre yaklaşık iki metre uzunluğunda olduğunu tahmin ediliyor, ancak tamamen iyileşeceğine inanıyorlar. Wakeman, bu zorlu durumun kabus görmesine neden olduğunu itiraf etti ancak yine de suya geri dönüp balıkçılık kariyerine devam etmek istiyor.