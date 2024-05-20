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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor 2 köpek balığının saldırısına uğramıştı! Ölümden döndüğü anları böyle anlattı…

2 köpek balığının saldırısına uğramıştı! Ölümden döndüğü anları böyle anlattı…

24 yaşındaki Marlin Wakeman tekneden düştükten sonra iki köpek balığının saldırısına uğradı. Ölümden kıl payı kurtulan genç adam o anları böyle anlattı…

Giriş Tarihi: 20.05.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 14:42
2 köpek balığının saldırısına uğramıştı! Ölümden döndüğü anları böyle anlattı…

Köpek balıkları çoğu insan için oldukça korkutucudur. Ancak bir balıkçı iki tanesinin saldırısına uğradıktan ve ölümden döndükten sonra bile denize geri dönmek için sabırsızlanıyor.

2 köpek balığının saldırısına uğramıştı! Ölümden döndüğü anları böyle anlattı…

24 yaşındaki Marlin Wakeman, Bahamalar'da bir teknede çalışırken köpek balıklarının saldırısına uğradı. 26 Nisan'da Wakeman, Long Island'daki Flying Fish Marina'da teknedeydi ve yanaşmış bir yata atlamaya çalışırken ıskalayarak denize düştü.

2 köpek balığının saldırısına uğramıştı! Ölümden döndüğü anları böyle anlattı…

Suya düşer düşmez başına ne geleceğini bildiğini, etrafının bacağını ve omzunu ısırmaya başlayan köpek balıkları tarafından kuşatıldığını anlattı. O dönemde yerel haberlere şunları söylemişti: "Suya düştüğümde ne olacağını hemen hemen biliyordum."

2 köpek balığının saldırısına uğramıştı! Ölümden döndüğü anları böyle anlattı…

Bunun nedeni, bölgenin köpek balıkları tarafından o kadar istila edilmiş olması ki, neredeyse 'kafalarının üzerinde yürüyebiliyor' olması. Şöyle devam etti: "Ben ve arkadaşlarım şöyle konuşuyorduk, eğer buraya düşersen canlı çıkamazsın. Gerçekten tepki vermek için bir saniyen bile olmaz."

2 köpek balığının saldırısına uğramıştı! Ölümden döndüğü anları böyle anlattı…

Ancak ilk köpekbalığı onu yakaladığında önceki konuşma kısa sürede gerçek oldu.

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