2 köpek balığının saldırısına uğramıştı! Ölümden döndüğü anları böyle anlattı…

Bunun nedeni, bölgenin köpek balıkları tarafından o kadar istila edilmiş olması ki, neredeyse 'kafalarının üzerinde yürüyebiliyor' olması. Şöyle devam etti: "Ben ve arkadaşlarım şöyle konuşuyorduk, eğer buraya düşersen canlı çıkamazsın. Gerçekten tepki vermek için bir saniyen bile olmaz."