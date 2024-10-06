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TÜİK Nüfus İstatistiklerine göre 2023'te kız bebeklerine en çok verilen ad hangisi olmuştur? İşte, 300 bin değerindeki sorunun yanıtı

Kim Milyoner Olmak ister yarışması 6 Ekim 2024 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre 2023'te kız bebeklerine en çok verilen ad hangisi olmuştur?" sorusu yöneltildi. İşte, 300 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 06.10.2024 23:03 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 23:05
TÜİK Nüfus İstatistiklerine göre 2023’te kız bebeklerine en çok verilen ad hangisi olmuştur? İşte, 300 bin değerindeki sorunun yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 300 bin TL değerindeki "TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre 2023'te kız bebeklerine en çok verilen ad hangisi olmuştur?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı…

TÜİK Nüfus İstatistiklerine göre 2023’te kız bebeklerine en çok verilen ad hangisi olmuştur? İşte, 300 bin değerindeki sorunun yanıtı

TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre 2023'te kız bebeklerine en çok verilen ad hangisi olmuştur?

A - Asel

B- Zeynep

C- Pelinsu

D- Ela

İşte, sorunun yanıtı;

TÜİK Nüfus İstatistiklerine göre 2023’te kız bebeklerine en çok verilen ad hangisi olmuştur? İşte, 300 bin değerindeki sorunun yanıtı

CEVAP: A, ASEL'dir.

2023 yılında TÜİK verilerine göre Türkiye'de kız bebeklere en çok verilen isim Asel olmuştur. Asel ismi 8.114 bebeğe verilmiştir. İkinci sırada ise 7.614 bebeğe verilen Zeynep ismi yer alırken, üçüncü sırada 6.895 bebeğe konulan Defne ismi bulunmaktadır.

TÜİK Nüfus İstatistiklerine göre 2023’te kız bebeklerine en çok verilen ad hangisi olmuştur? İşte, 300 bin değerindeki sorunun yanıtı
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