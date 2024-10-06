TÜİK Nüfus İstatistiklerine göre 2023’te kız bebeklerine en çok verilen ad hangisi olmuştur? İşte, 300 bin değerindeki sorunun yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 300 bin TL değerindeki "TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre 2023'te kız bebeklerine en çok verilen ad hangisi olmuştur?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı…