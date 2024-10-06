TÜİK Nüfus İstatistiklerine göre 2023'te kız bebeklerine en çok verilen ad hangisi olmuştur? İşte, 300 bin değerindeki sorunun yanıtı
Kim Milyoner Olmak ister yarışması 6 Ekim 2024 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre 2023'te kız bebeklerine en çok verilen ad hangisi olmuştur?" sorusu yöneltildi. İşte, 300 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 06.10.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 23:05